Η τηλεοπτική βραδιά της Δευτέρας είχε έντονο ανταγωνισμό, με τα προγράμματα του prime time να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά και τη late night ζώνη να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

 Prime Time – Το «Ράδιο Αρβύλα» ασταμάτητο

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία φορά το «Ράδιο Αρβύλα» με 20,1%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό.

Ακολούθησε το «Μια Νύχτα Μόνο» με 18,3%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» συνέχισε τη σταθερή πορεία του με 16,5%.

Το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» συγκέντρωσε 15,5%, ενώ η «Γη της Ελιάς» κράτησε το ενδιαφέρον στο 13,7% και η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 13,3%.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 9,7%, ο «Δικαστής» με 9,4%, η «Φάρμα» με 8,6% και το «The Wall» με 6,5%.

Στο κάτω μέρος του πίνακα συναντάμε τα «Φτωχαδάκια και Λεφτάδες» με 3,0%, το «Το Παιδί» με 2,9%, το «Real View» με 2,7%, την «Ηλέκτρα – Γ΄ Κύκλος» με 1,8% και το «Καλά θα πάει κι αυτό» με 1,6%.

Late Night – Ο Γρηγόρης ξανά μπροστά

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου κατέκτησε ξεκάθαρα την πρωτιά με 15,0%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Money Drop» που σημείωσε 13,9%.

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» ακολούθησε με 5,0%, το «Αυτοί. Εμείς» περιορίστηκε στο 3,8%, ενώ στο τέλος της λίστας βρέθηκε το «Late Night» με μόλις 1,5%.



Πηγή: tvnea.com
