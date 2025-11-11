Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Companytable.tv-table { width: 80%; margin: 20px auto; border-collapse: collapse; font-size: 18px; text-align: center; } table.tv-table th, table.tv-table td { border: 1px solid #444; padding: 12px; } table.tv-table th { background-color: #f2f2f2; } h2.tv-zone { text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 40px; margin-bottom: 10px; color: #222; } ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Κοινωνία Ώρα MEGAMEGA20,9% Happy DayAlpha18,8% ΣήμεραΣΚΑΪ10,9% Καλημέρα ΕλλάδαΑΝΤ19,1% Ώρα ΕλλάδοςOpen6,9% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,1% ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Super ΚατερίναAlpha20,2% Το ΠρωινόΑΝΤ110,1% BuongiornoMEGA8,9% Breakfast@StarStar8,6% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,5% 10 ΠαντούOpen3,6% ΠρωίΑν Σε ΕίδονΕΡΤ13,3% ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 ΑποκαλύψειςΑΝΤ113,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar10,4% Live YouΣΚΑΪ9,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,9% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,8% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ11,7% ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 DealAlpha16,3% Live NewsMEGA15,8% Τροχός της ΤύχηςStar14,5% The ChaseMEGA14,2% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha13,5% Cash or TrashStar12% Ρουκ ΖουκΑΝΤ16,1% 5x5 CelebrityΑΝΤ15,8% Στούντιο 4ΕΡΤ15,7% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ5,4% Διαχωρίζει η Θέση ΜουΣΚΑΪ6,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,9% Το ΈχουμεΣΚΑΪ2,4% PRIME TIME ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΣειράΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 Ράδιο ΑρβύλαΑΝΤ120,1% Μια Νύχτα ΜόνοMEGA18,3% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha16,5% Porto LeoneAlpha15,5% Γη της ΕλιάςMEGA13,7% Να Μ’ ΑγαπάςAlpha13,3% Grand HotelΑΝΤ19,7% ΔικαστήςΑΝΤ19,4% ΦάρμαSTAR8,6% The WallΣΚΑΪ6,5% Ελληνική ταινίαΕΡΤ13,0% Το ΠαιδίΕΡΤ12,9% Real ViewOpen2,7% Ηλέκτρα – Γ΄ ΚύκλοςΕΡΤ11,8% Καλά θα πάει κι αυτόΕΡΤ11,6% LATE NIGHT ΖΩΝΗ Εκπομπή / ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18/54 The 2Night ShowΑΝΤ115,0% Money DropAlpha13,9% Δίκη στον ΣΚΑΪΣΚΑΪ5,0% Αυτοί. ΕμείςOpen3,8% Late NightΕΡΤ11,5%Πηγή: tvnea.com