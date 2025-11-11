Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε για ακόμη μία ημέρα η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», καταγράφοντας ποσοστό τηλεθέασης 20,9% και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της δυναμική στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» στον Alpha, το οποίο σημείωσε 18,8%, διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις. Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 10,9%, παραμένοντας μέσα στην πρώτη τριάδα της πρωινής ενημέρωσης.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 9,1%, ενώ η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 6,9%, συνεχίζοντας τη μάχη της τηλεθέασης στη ζώνη.

Τέλος, η ενημερωτική εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 1,1%, ολοκληρώνοντας τον πίνακα με τις πρωινές τηλεοπτικές επιδόσεις.

Πηγή: tvnea.com