Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, καθώς οι ψυχαγωγικές εκπομπές προσπαθούν καθημερινά να κερδίσουν το δυναμικό κοινό.

Την Τετάρτη, στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, σημειώνοντας 14,9% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του Mega, που κατέγραψε 10,8%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ακολούθησαν με 9,7%.

Το «Breakfast @ Star» κινήθηκε σε 8,9%, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σημείωσε 8%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα, το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 6%, ενώ το «Πρωί Αν Σε Είδον» της ΕΡΤ1 περιορίστηκε στο 4,1%.

Η διαφορά ανάμεσα στις εκπομπές δείχνει πως η «Super Κατερίνα» εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμά της στο κοινό 18-54, ενώ οι υπόλοιπες παραγωγές κινούνται σε πιο σταθερά επίπεδα, με μικρές εναλλαγές στις θέσεις.

Πηγή: tvnea.com