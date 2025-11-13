Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό βρέθηκε την Πέμπτη η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημειώνοντας 17,4%. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του MEGA διατήρησε την πρωτιά του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day» του Alpha με 16,9%, συνεχίζοντας την πολύ καλή του πορεία στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 11,4%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σημείωσε 9,2%.

Πιο πίσω βρέθηκε η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN με 7,9%, ενώ η ΕΡΤ1 με το «Νωρίς Νωρίς» συγκέντρωσε 1,2%.

Η «μάχη της πρωινής ενημέρωσης» παραμένει δυνατή, με το κοινό να επιλέγει σταθερά τις εκπομπές που συνδυάζουν έγκυρη ενημέρωση και ανθρώπινο ρεπορτάζ.

