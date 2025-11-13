2025-11-13 10:43:01
Η μεσημεριανή εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, συγκεντρώνοντας 10,5%.

Στη δεύτερη θέση, η εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,1%.

Ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, με 7,7%.

Πιο χαμηλά, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ σημείωσε 3,9%, ενώ η «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open περιορίστηκε στο 2,1%.

Τέλος, η εκπομπή «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 2%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των μεσημεριανών προγραμμάτων στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
