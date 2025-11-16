











Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το “Mega Σαββατοκύριακο”, καταγράφοντας 14,8% στην τηλεθέαση και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό που επιλέγει ενημέρωση νωρίς το πρωί.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή του Open “Τώρα Μαζί”, η οποία σημείωσε 13,8%. Η εκπομπή βρέθηκε με υψηλές επιδόσεις και ανταγωνιστικό προφίλ στη μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββάτου.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το “Καλημέρα” στον ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε 7%.

Πηγή: tvnea.com