2025-11-16 10:27:49
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το “Mega Σαββατοκύριακο”, καταγράφοντας 14,8% στην τηλεθέαση και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στο κοινό που επιλέγει ενημέρωση νωρίς το πρωί.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή του Open “Τώρα Μαζί”, η οποία σημείωσε 13,8%. Η εκπομπή  βρέθηκε με υψηλές επιδόσεις και ανταγωνιστικό προφίλ στη μάχη της πρωινής ζώνης του Σαββάτου.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το “Καλημέρα” στον ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε 7%.



Αστρονόμοι παρατηρούν για πρώτη φορά την απαρχή της γένεσης ενός νέου πλανητικού συστήματος
Γερμανού και Μπεκατώρου πρωταγωνίστριες σε μεσημεριανή και απογευματινή ζωνη
