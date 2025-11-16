2025-11-16 12:52:23
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

Τηλεθεαση 18/54

Πρωινη Ενημερωτικη Ζωνη ΠρογραμμαΚαναλιΤηλεθεαση Mega ΣαββατοκυριακοMEGA14,8% Τωρα ΜαζιOpen13,8% ΚαλημεραΣΚΑΪ7%

Πρωινη Ψυχαγωγικη Ζωνη ΠρογραμμαΚαναλιΤηλεθεαση Χαμογελα Και ΠαλιMEGA16,5% Σαββατοκυριακο Με ΜανεσηAlpha13% Πρωινο ΣαββατοκυριακοANT17,6% Οι ΔεκατιανοιΣΚΑΪ6,7% Ραντεβου Το ΣΚOpen6% Καλημερα ΕιπαμεΕΡΤ11,3%

Μεσημεριανη & Απογευματινη Ζωνη ΠρογραμμαΚαναλιΤηλεθεαση Ελληνικη ταινια STAR 17,5% The ChaseMEGA17,1% Καλυτερα Δεν ΓινεταιAlpha15,9% Star SystemStar14,8% Ο Τροχός της Τύχης Star14,2% Εξελιξεις ΤωραMEGA13,8% Kitchen LabAlpha11% Ελληνικη ταινια ANT1 10.8% Happy TravellerΣΚΑΪ6% Pet StoriesΣΚΑΪ4,5% Weekend LiveΣΚΑΪ4,4% Εδώ TVOpen4,3% Happy HourOpen4,2% Κουζινα ΣαςOpen1,8% Generation SKΕΡΤ11% Μαμα ΔεςΕΡΤ10,4%

Prime Time ΠρογραμμαΚαναλιΤηλεθεαση Ελλαδα – ΣκωτιαAlpha24,5% The VoiceΣΚΑΪ16,7% ΕκατομμυριουχοςANT116,2% The Road ShowANT111,4%  ΠαρεαΕΡΤ11,2%

Late Night ΠρογραμμαΚαναλιΤηλεθεαση Πεφτει Η Νυχτα Με ΡυθμοANT15%

