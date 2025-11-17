Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΚαλημέραΣΚΑΪ13,7% Τώρα ΜαζίOpen10,5% Mega ΣαββατοκύριακοMEGA9,5%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,8% Χαμογέλα και ΠάλιMEGA9,8% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ7,9% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT17,7% Ραντεβού το ΣΚOpen5% Καλημέρα ΕίπαμεΕΡΤ12,3%Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ταινίαStar12,6% Καλημέρα Δε γίνεταιAlpha12,2% Ελληνική ταινίαANT111,2% The ChaseMEGA11,1% Kitchen LabAlpha10,9% Το Σόι Σου (επανάληψη)Alpha10,9% Τροχός της ΤύχηςStar10,6% Ελληνική ταινίαMEGA10,3% ΕικόνεςOpen8,1% ΠλυντήριοΣΚΑΪ7,6% Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)ANT17,2% Η Ελλάδα ΨηφίζειΣΚΑΪ6,2% Weekend LiveΣΚΑΪ5,7% Το Άκρως Οικογενειακόν (επανάληψη)MAK TV4,6% Καφέ της Χαράς (επανάληψη)MAK TV3,7% Ό,τι ΑξίζειΕΡΤ13,4% Εδώ TVOpen3,2% Πέτα τη Φριτέζα (επανάληψη)MAK TV2,2% Generation ΣΚΕΡΤ11,5% Σεφ στην Κουζίνα σαςOpen1,1%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Τα ΦαντάσματαStar17,4% Μια Νύχτα ΜόνοMEGA16,6% The Voice of GreeceΣΚΑΪ15,5% IQ 160Star15,5% Εκατομμυριούχος ΑΝΤ115,0% Η Γη της ΕλιάςMEGA11,8% Grand HotelANT18,7% Τρομεροί Γονείς Alpha8,5% Ο ΔικαστήςANT16%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ταινίαMEGA9,8% Μόνο ΜπάλαΣΚΑΪ9,7% Ο Γιατρός (επανάληψη)Alpha9.1% ΤαινίαStar8,3% Formula 1ANT17% Grande LeagueOpen1,8%Πηγή: tvnea.com