Δυναμικός υπήρξε ο ανταγωνισμός στη ζώνη της prime time, με τα προγράμματα να αναμετρώνται στήθος με στήθος για την κορυφή της τηλεθέασης. Πρώτο στις προτιμήσεις του κοινού αναδείχθηκε ο «Εκατομμυριούχος» με 16,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική.

Ακολούθησε σε πολύ μικρή απόσταση το νέο επεισόδιο από «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (16,1%), ενώ τρίτο στη γενική κατάταξη βρέθηκε το «Αν μ’ αγαπάς» με 15,8%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο «Άγιος Έρωτας» (15,9%), που διατήρησε σημαντικό μέρος του κοινού του.

Στα ψυχαγωγικά formats, το First Dates σημείωσε 11,8%, αφήνοντας πίσω του το The Floor με 10,5% και το Don’t Forget the Lyrics με 9,7%. Πιο χαμηλές επιδόσεις κατέγραψε η Γη της Ελιάς (8,3%), ενώ προς το τέλος της λίστας βρίσκονται το Το παιδί και το Real View με 2,9%, καθώς και το Στην πίεση με 1,9%.



Η μάχη συνεχίζεται, με τα δεδομένα να αλλάζουν σε κάθε επεισόδιο και τους τηλεθεατές να κρατούν στα χέρια τους την τελική έκβαση της prime time ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Καβάλα
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
