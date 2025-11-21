2025-11-21 10:55:18
Φωτογραφία για Παρασκευή, 21/11/2025: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη βοήθεια της γραμματικής από το σπιράλ τετράδιό μας, των λυμένων ασκήσεων από το Τ.Ε. (εργασίες 3 και 5, στις σελίδες 23 και 24) και της προηγούμενης ανάρτησης, κλίνουμε σε ενικό και πληθυντικό, στο τετράδιό εργασιών μας, τις συνεκφορές: η μεγάλη θαλαμηγός, η έγκυρη ψήφος, η πλατιά έξοδος, η αστική κλήση και η τέλεια διαίρεση.

Ιστορία: Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 26/11, στα κεφάλαια 2, 4, 5, 7, 8 και 9 της Β΄ ενότητας. Πολύτιμη βοήθεια αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης.

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Χαρακτηριστικά της ζωής" της ενότητας "Έμβια - άβια", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδες 62 - 64).

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παιδικά δωμάτια: Πώς να τα στολίσετε με ασφάλεια & φαντασία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παιδικά δωμάτια: Πώς να τα στολίσετε με ασφάλεια & φαντασία
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Νέα δρομολόγια Προαστιακού Αθηνών από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Νέα δρομολόγια Προαστιακού Αθηνών από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/11/2025)
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Ο ΣΚΑΪ αλλάζει πρόσωπα στη διοίκηση: Ο Αλαφούζος παίρνει τον τίτλο του CEO
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Καβάλα
«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στην Καβάλα
Maestro: Πότε θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς ;
Maestro: Πότε θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος της σειράς ;
STOP ΣΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΑΤΑ pop-ups ΤΩΝ cookies ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
STOP ΣΤΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΑΤΑ pop-ups ΤΩΝ cookies ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ