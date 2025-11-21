Γλώσσα: Με τη βοήθεια της γραμματικής από το σπιράλ τετράδιό μας, των λυμένων ασκήσεων από το Τ.Ε. (εργασίες 3 και 5, στις σελίδες 23 και 24) και της προηγούμενης ανάρτησης, κλίνουμε σε ενικό και πληθυντικό, στο τετράδιό εργασιών μας, τις συνεκφορές: η μεγάλη θαλαμηγός, η έγκυρη ψήφος, η πλατιά έξοδος, η αστική κλήση και η τέλεια διαίρεση.Ιστορία: Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 26/11, στα κεφάλαια 2, 4, 5, 7, 8 και 9 της Β΄ ενότητας. Πολύτιμη βοήθεια αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής ανάρτησης.Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Χαρακτηριστικά της ζωής" της ενότητας "Έμβια - άβια", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδες 62 - 64).

