Η χθεσινή Παρασκευή έφερε ανατροπές στον χάρτη της πρωινής ψυχαγωγίας, καθώς οι τηλεθεατές άλλαξαν τις ισορροπίες και ανέδειξαν νέο πρωταγωνιστή στη ζώνη.







Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά συγκεντρώνοντας 18,1%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Λίγο πιο πίσω, η «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέγραψε 16,2%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.







Στην υπόλοιπη ζώνη, το Breakfast@Star σημείωσε 7,5%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ βρέθηκαν πολύ κοντά με 7,4%. Το Buongiorno στο Mega κινήθηκε στο 6,3%, με το «10 Παντού» στο Open να ακολουθεί με 5,7%.







Τέλος, το «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ1 σημείωσε 4,2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας ημέρας με ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις και έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή τηλεοπτική αρένα.

Πηγή: tvnea.com