2025-11-22 09:55:11
Φωτογραφία για Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1

 Η χθεσινή Παρασκευή έφερε ανατροπές στον χάρτη της πρωινής ψυχαγωγίας, καθώς οι τηλεθεατές άλλαξαν τις ισορροπίες και ανέδειξαν νέο πρωταγωνιστή στη ζώνη.



Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά συγκεντρώνοντας 18,1%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Λίγο πιο πίσω, η «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέγραψε 16,2%, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές του κοινού.



Στην υπόλοιπη ζώνη, το Breakfast@Star σημείωσε 7,5%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ βρέθηκαν πολύ κοντά με 7,4%. Το Buongiorno στο Mega κινήθηκε στο 6,3%, με το «10 Παντού» στο Open να ακολουθεί με 5,7%.



Τέλος, το «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ1 σημείωσε 4,2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας ημέρας με ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις και έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή τηλεοπτική αρένα.



Πηγή: tvnea.com
Βρύα επέζησαν για εννέα μήνες στο διάστημα
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Απόλυτη κυριαρχία του “Live News” στην απογευματινή ζώνη – Μάχη μέχρι τέλους για τα τηλεπαιχνίδια
Πρωινή ενημερωτική ζώνη : Στην κορυφή το Κοινωνία Ώρα MEGA - Ανέβασε στροφές το Καλημέρα Ελλάδα
Συμφωνία-βόμβα: Το Open «αρπάζει» 5 θρυλικές σειρές του Mega
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ- Η ΕΕΤΤ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
OI GAMERS ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟ SINGLE MODE ΜΕ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟ MULTIPLAYER
Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!
