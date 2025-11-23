2025-11-23 09:35:17
Φωτογραφία για Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο

 



Δυναμικά ξεκίνησε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το Mega Σαββατοκύριακο να κατακτά την πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης. Η εκπομπή του Mega σημείωσε ποσοστό 13%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή προτίμηση του κοινού.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Καλημέρα του ΣΚΑΪ, το οποίο κινήθηκε στο 9,4%, διατηρώντας σημαντικό μερίδιο από το ενημερωμένο κοινό της πρωινής ζώνης.



Την τριάδα συμπλήρωσε η εκπομπή Τώρα Μαζί στο Open, που κατέγραψε 8,7% στο δυναμικό κοινό, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και ενισχύοντας την παρουσία του καναλιού στον ανταγωνισμό των πρωινών ενημερωτικών προγραμμάτων.



Πηγή: tvnea.com
