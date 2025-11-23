Την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών του Σαββατοκύριακου κατέκτησε για ακόμη μία φορά η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, σημειώνοντας 17,5% στο δυναμικό κοινό. Η σταθερή πρωτιά της εκπομπής επιβεβαιώνει τη διαχρονική της απήχηση και την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega με 9,6%, διατηρώντας σταθερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Ακολούθησε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ με 8,1%, επιτυγχάνοντας επίσης θετικές επιδόσεις στη ζώνη της.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,1%, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας του στον πρωινό ανταγωνισμό.

Τέλος, τα προγράμματα «Ραντεβού το ΣουΚου» στο Open και «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ1 κατέγραψαν από 3,4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com