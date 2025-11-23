Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMEGA13% ΚαλημέραΣΚΑΪ9,4% Τώρα μαζίOpen8,7%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,5% Χαμογέλα και πάλι!MEGA9,6% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ8,1% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT17,1% Ραντεβού το ΣουΚουOpen3,4% Καλημέρα είπαμε;ΕΡΤ13,4%Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ταινίαStar14,8% Ελληνική ταινίαANT114,5% Τροχός της τύχηςStar14,5% Καλύτερα δε γίνεταιAlpha14,2% Kitchen labAlpha10,7% Κωνσταντίνου και Ελένης (επαν.)ANT110,2% The chaseMEGA10% Εξελίξεις τώραMEGA9,2% Είσαι το ταίρι μου (επαν.)MEGA6,7% LiveΣΚΑΪ5,6% Happy travelerΣΚΑΪ5,1% Chef στην κουζίνα σαςOpen2,4% Happy hoursOpen2,3% Εδώ TVOpen1,9% Μαμά, δεςΕΡΤ11,5% Generation SKΕΡΤ10,5%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The voiceΣΚΑΪ20,7% Τρομεροί γονείςAlpha11,8% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχοςANT111,2% The road showANT110% Άκης food tourAlpha9,3% Hotel ElviraMEGA6% ΠαρέαΕΡΤ11,7%Πηγή: tvnea.com