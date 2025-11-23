2025-11-23 11:44:58
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/11/2025)

 

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }


Πρωινή ενημερωτική ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMEGA13% ΚαλημέραΣΚΑΪ9,4% Τώρα μαζίOpen8,7%

Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha17,5% Χαμογέλα και πάλι!MEGA9,6% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ8,1% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT17,1% Ραντεβού το ΣουΚουOpen3,4% Καλημέρα είπαμε;ΕΡΤ13,4%

Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ελληνική ταινίαStar14,8% Ελληνική ταινίαANT114,5% Τροχός της τύχηςStar14,5% Καλύτερα δε γίνεταιAlpha14,2% Kitchen labAlpha10,7% Κωνσταντίνου και Ελένης (επαν.)ANT110,2% The chaseMEGA10% Εξελίξεις τώραMEGA9,2% Είσαι το ταίρι μου (επαν.)MEGA6,7% LiveΣΚΑΪ5,6% Happy travelerΣΚΑΪ5,1% Chef στην κουζίνα σαςOpen2,4% Happy hoursOpen2,3% Εδώ TVOpen1,9% Μαμά, δεςΕΡΤ11,5% Generation SKΕΡΤ10,5%

Prime time

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The voiceΣΚΑΪ20,7% Τρομεροί γονείςAlpha11,8% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχοςANT111,2% The road showANT110% Άκης food tourAlpha9,3% Hotel ElviraMEGA6% ΠαρέαΕΡΤ11,7%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star – Σκληρός ανταγωνισμός στο δυναμικό κοινό
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/11/2025)
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
«Το Σόι Σου» κυριαρχεί στην prime time – Ισχυρή η late night ζώνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (21/11/2025)
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 8ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 8ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 6ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 6ο επεισόδιο
Μια παράξενη έκλαμψη ακτίνων γ
Μια παράξενη έκλαμψη ακτίνων γ
“η δύναμη της διατροφής μέσα στο σύνολο των επιλογών μας”
“η δύναμη της διατροφής μέσα στο σύνολο των επιλογών μας”
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο
«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η φιλία στο επίκεντρο