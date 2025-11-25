2025-11-25 09:22:01
Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στο 10ο επεισόδιο

Η Βιβή καταφέρνει τελευταία στιγμή να αποφύγει τη συνάντηση με τον Μιχαήλο. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και με τον Τάσο, κάτι που κάνει τον Μιχαήλο ν’ αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά.  Η φυγή όλων τους στο χωριό είναι πλέον η μοναδική λύση για να χάσει τελείως τα ίχνη τους. Και κάπως, τελικά, όλοι οι ήρωες, μετά από δυσκολίες και αναποδιές, περνούν το κατώφλι της ξακουστής «Μαγουλάδας». Όμως, η Τίνα, θα βάλει και πάλι το μαγικό «χεράκι της» και τελικά στη Μαγουλάδα καταφθάνουν κι άλλοι απρόσμενοι επισκέπτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αφήσουν για πάντα το αποτύπωμά τους στο χωριό.

