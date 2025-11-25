2025-11-25 10:57:13
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)

 

Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }


Πρωινή ενημερωτική ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA17,6% Happy DayAlpha15% ΣήμεραΣΚΑΪ11% Καλημέρα ΕλλάδαΑΝΤ18,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ10,8%

Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha17% BuongiornoMEGA13,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,1% Το ΠρωινόΑΝΤ18,7% 10 ΠαντούOpen3,4% Πρωίαν σε ΕίδονΕΡΤ1χαμηλά

Μεσημεριανή ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςΑΝΤ115,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar10,5% Live YouΣΚΑΪ8,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,7% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,6% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,5%

Απογευματινή ζώνη

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 DealAlpha21,5% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,1% The ChaseMEGA15,7% Ρουκ ΖουκΑΝΤ111,7% Τροχός της ΤύχηςStar13,4% Live NewsMEGA10,5% Cash or TrashStar10% 5x5 CelebrityΑΝΤ15,9% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ6,4% Διαχωρίζω τη Θέση ΜουΣΚΑΪ5,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,9% Το ΧουμεΣΚΑΪ2,7% ΗλέκτραΕΡΤ12%

Prime time

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαΑΝΤ116,6% Μία Νύχτα ΜόνοMEGA15,3% Να μ' ΑγαπάςAlpha15% Πόρτο ΛεόνεAlpha13,7% Άγιος ΈρωταςAlpha12,6% Γη της ΕλιάςMEGA12,3% ΦάρμαMEGA9,3% Grand HotelMEGA9,2% The WallΣΚΑΪ9% Ελληνική σειράΕΡΤ13,4% Real ViewOpen3,3% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ13,1% Το ΠαιδίΕΡΤ12,9%

Late night

ΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Morning DropAlpha8,4% The 2Night ShowΑΝΤ17% 11 Αυτοί, 11 ΕμείςOpen4,4% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ12,3%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time & Late Night: Ποιοι κυριάρχησαν στο δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time & Late Night: Ποιοι κυριάρχησαν στο δυναμικό κοινό
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
Απογευματινή ζώνη: Το Deal στην κορυφή – Αναλυτικά οι επιδόσεις στο δυναμικό κοινό
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ευλαμπία Ρέβη: «Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά»
Ευλαμπία Ρέβη: «Έφυγα το καλοκαίρι ξέροντας ότι έχω τη δουλειά»
Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Φαίη Σκορδά: Καλό κορόιδο είσαι. Ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα...
Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Φαίη Σκορδά: Καλό κορόιδο είσαι. Ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα...
Αττική: Διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο – Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και ένας ενήλικας
Αττική: Διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο – Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και ένας ενήλικας
Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Περσεφόνη- Το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας»
Οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Περσεφόνη- Το Φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της Βίας»
Αυτή είναι η λύση του Alpha για την απουσία της Κατερίνας Καινούργιου
Αυτή είναι η λύση του Alpha για την απουσία της Κατερίνας Καινούργιου