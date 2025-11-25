Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-transform: none; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA17,6% Happy DayAlpha15% ΣήμεραΣΚΑΪ11% Καλημέρα ΕλλάδαΑΝΤ18,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ10,8%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Super ΚατερίναAlpha17% BuongiornoMEGA13,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,1% Το ΠρωινόΑΝΤ18,7% 10 ΠαντούOpen3,4% Πρωίαν σε ΕίδονΕΡΤ1χαμηλάΜεσημεριανή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςΑΝΤ115,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar10,5% Live YouΣΚΑΪ8,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ2,7% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,6% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,5%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 DealAlpha21,5% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,1% The ChaseMEGA15,7% Ρουκ ΖουκΑΝΤ111,7% Τροχός της ΤύχηςStar13,4% Live NewsMEGA10,5% Cash or TrashStar10% 5x5 CelebrityΑΝΤ15,9% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ6,4% Διαχωρίζω τη Θέση ΜουΣΚΑΪ5,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen2,9% Το ΧουμεΣΚΑΪ2,7% ΗλέκτραΕΡΤ12%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Ράδιο ΑρβύλαΑΝΤ116,6% Μία Νύχτα ΜόνοMEGA15,3% Να μ' ΑγαπάςAlpha15% Πόρτο ΛεόνεAlpha13,7% Άγιος ΈρωταςAlpha12,6% Γη της ΕλιάςMEGA12,3% ΦάρμαMEGA9,3% Grand HotelMEGA9,2% The WallΣΚΑΪ9% Ελληνική σειράΕΡΤ13,4% Real ViewOpen3,3% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ13,1% Το ΠαιδίΕΡΤ12,9%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Morning DropAlpha8,4% The 2Night ShowΑΝΤ17% 11 Αυτοί, 11 ΕμείςOpen4,4% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ12,3%Πηγή: tvnea.com