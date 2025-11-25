Στην πρώτη θέση του απογευματινού πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι Deal του Alpha, το οποίο σάρωσε με 21,5%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι Οικογενειακές Ιστορίες του Alpha, που σημείωσαν 17,1%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν από τις πιο σταθερές και δημοφιλείς επιλογές της ζώνης.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το The Chase του Mega με 15,7%, ενώ ακολούθησε στην τέταρτη θέση το ενημερωτικό Live News του Mega, που έφτασε το 10,5%.

Η πέμπτη θέση ανήκει στο Ρουκ Ζουκ του ΑΝΤ1, το οποίο σημείωσε 11,7%, ενώ στην έκτη θέση κατετάγη ο Τροχός της Τύχης του Star με ένα πολύ καλό 13,4%, παραμένοντας σταθερά ψηλά στα τηλεπαιχνίδια της ζώνης.

Στην έβδομη θέση συναντάμε το Cash or Trash με 10%, ενώ η όγδοη θέση ανήκει στο 5x5 Celebrity του ΑΝΤ1 με 5,9%.

Η ένατη θέση διαμορφώθηκε από την ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ, η οποία κατέγραψε 6,4%, ενώ στη δέκατη θέση το Διαχωρίζω τη Θέση Μου σημείωσε 5,2%.

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, η σειρά Ηλέκτρα στην ΕΡΤ1 βρέθηκε στην ενδέκατη θέση με 2%, οι Καθαρές Κουβέντες του Open στην δωδέκατη θέση με 2,9%, ενώ η εκπομπή Το χουμε του ΣΚΑΪ κατέλαβε τη δέκατη τρίτη θέση με 2,7%.

Η απογευματινή ζώνη παρουσίασε μεγάλες αποκλίσεις, με τα τηλεπαιχνίδια να κυριαρχούν στις προτιμήσεις του κοινού και τις υπόλοιπες εκπομπές να κινούνται σε πιο συγκρατημένα ποσοστά.

