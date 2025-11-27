Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν χθες στον πίνακα τηλεθέασης της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στο δυναμικό κοινό, με το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ να κάνει την έκπληξη και να κατακτά την κορυφή. Η εκπομπή σημείωσε 19,9%, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και ανατρέποντας τη συνήθη εικόνα της πρωινής μάχης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 16,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή του δυναμική στο νεανικό κοινό. Πολύ κοντά, μόλις μία ανάσα πίσω, ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα MEGA», το οποίο κινήθηκε στο 16,6%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία.

Με σημαντική απόσταση από την πρώτη τριάδα, το «Ώρα Ελλάδος» στο Open συγκέντρωσε 7,3%, ενώ σχεδόν στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 7,1%.

Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 σημείωσε 3,1%, παραμένοντας στα χαμηλά ποσοστά της πρωινής ζώνης.

Η χθεσινή ημέρα επιβεβαίωσε πως η πρωινή ενημερωτική μάχη παραμένει εξαιρετικά δυναμική, με τις ισορροπίες να μεταβάλλονται συνεχώς και τις εκπομπές να διεκδικούν με έντονο ανταγωνισμό την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

