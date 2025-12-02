Ισχυρή κυριαρχία κατέγραψε το «Deal» στον Alpha, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της απογευματινής τηλεθέασης σημειώνοντας 19,3% στο δυναμικό κοινό και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega με 16%, ενώ σε πολύ κοντινή επίδοση κινήθηκε και το ενημερωτικό «Live News» του ίδιου καναλιού, το οποίο συγκέντρωσε 15,9%, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία του.

Με 15,1%, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha διατήρησαν την υψηλή τους δυναμική, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» στο Star κατέγραψε 14,2%, παραμένοντας σταθερός στις προτιμήσεις του κοινού.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Ρουκ Ζουκ» του ANT1 με 7,7%, ενώ το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 7,6%. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ έφτασε το 7,1%, ενώ η ελληνική ταινία που προβλήθηκε στο ίδιο κανάλι συγκέντρωσε 7%.

Το «Cash or Trash» στο Star ξεχώρισε με 8,3%, διατηρώντας υψηλότερη επίδοση από τη μεσημεριανή ζώνη του καναλιού. Το τηλεπαιχνίδι «5x5 Celebrity» στον ANT1 σημείωσε 6,8%, ενώ οι «Κουβέντες» στο Open περιορίστηκαν στο 3,4%.

Τέλος, η εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε μόλις 1,4%, αποτελώντας τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

Η απογευματινή μάχη της τηλεθέασης παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τα τηλεπαιχνίδια να κυριαρχούν και το «Deal» να διατηρεί ξεκάθαρη υπεροχή στο δυναμικό κοινό.

