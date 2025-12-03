2025-12-03 09:55:31
Η μάχη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, όμως τα στοιχεία τηλεθέασης του δυναμικού κοινού ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή. Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέκτησε την 1η θέση με εντυπωσιακό 27,6%, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη 2η θέση βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 13,4%, ενώ την 3η θέση κατέλαβε το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 11,9%.

Η πρωινή ζώνη του ANT1 κατέγραψε την 4η θέση, με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» να φτάνει το 11,5%, ενώ στην 5η θέση βρέθηκε η εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με 10,3%.

Την κατάταξη συμπληρώνει η ΕΡΤ1, με το «Νωρίς Νωρίς» να σημειώνει 1,1%, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.



Η πρωτιά του MEGA διαμορφώνει ένα δυναμικό τοπίο στον ανταγωνιστικό χώρο της πρωινής ενημέρωσης, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
