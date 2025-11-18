2025-11-18 08:18:05
Φωτογραφία για ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Λευκορωσία - Ελλάδα, σήμερα στις 21:45



Μετά τη νίκη επί της Σκωτίας και την καλή συνολική παρουσία της ομάδας, η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία.

Τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο αγώνας Ελλάδα – Σκωτία, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, αποτύπωσαν το σταθερό ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για την Εθνική μας ομάδα. Στο δυναμικό κοινό 18-54 καταγράφηκε ποσοστό 28,4%, ενώ στους άντρες ηλικίας 15-24 έφτασε το 38,6%.

Σήμερα , Τρίτη 18 Νοεμβρίου η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στο ZTE Arena, της Ουγγαρίας.

Ο Alpha θα ξεκινήσει την Pre Game εκπομπή από τις 21:00, με τον Άγγελο Στυλιάδη και καλεσμένο τον προπονητή του Πανιωνίου, Παύλο Δερμιτζάκη.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και σχόλιο του Νίκου Νταμπίζα, ενώ ο Σπύρος Νάσιος θα βρίσκεται δίπλα στον πάγκο της Εθνικής.

Αμέσως μετά τη λήξη ακολουθεί η Post Game εκπομπή με τις δηλώσεις των διεθνών μας απευθείας από το γήπεδο.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παράθυρα» για σύνταξη από 59 ετών με μειωμένη και από 60,5 ετών με πλήρη [πίνακες]
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΕΟΦ δημοσίευσε λίστα ελλείψεων φαρμάκων, ποιες οι αλλαγές σε σχέση με τον περασμένο μήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Η ΕΡΤ «κλείδωσε» τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026
Τα Windows 11 26H1 ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΡΕΣ του 2026
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΝΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ
Η ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΝΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας στον σιδηρόδρομο θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων.
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
Νέα μεταγραφή: Στον ΣΚΑΪ μετά από 33 χρόνια στο Star...
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο