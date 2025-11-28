2025-11-28 11:31:31
Φωτογραφία για Έλλη Κοκκίνου: Έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο
Για ζητήματα που αφορούν τόσο την υγεία, όσο και την προσωπική της στάση ζωής μίλησε η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά και στις αλλαγές που βίωσε στο σώμα της τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας την περίοδο που χρειάστηκε να διαχειριστεί σημαντικές δυσκολίες.

Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε ότι πάσχει από άτυπη κοιλιοκάκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα που την υποχρεώνει να αποφεύγει συγκεκριμένες τροφές, ενώ μίλησε και για τα κιλά που είχε πάρει εξαιτίας του προβλήματος με τον θυρεοειδή. «Έχω άτυπη κοιλιοκάκη, είναι αυτοάνοσο. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη. Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, δεν είναι και λίγα. Δεν… επιτρέπεται στις γυναίκες να έχεις κιλό παραπάνω. Έχω ακούσει “πώς έχεις γίνει έτσι;”», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες την κατάσταση στην οποία είχε φτάσει, όταν άρχισε να παίρνει βάρος χωρίς να τρώει, φτάνοντας, όπως είπε, σε σημείο αναιμίας λόγω αφαγίας, μέχρι να απευθυνθεί τελικά σε γιατρό
. «Ξαφνικά σε έναν χρόνο φορτώθηκα όλα αυτά τα κιλά λόγω του θυροειδή. Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά και χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έτρωγα τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα. Πήγα στη γιατρό, ήμουν με μαύρα μάτια και είχα χλωμιάσει ολόκληρη», περιέγραψε για την περιπέτειά της.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές της σχέσεις, τονίζοντας ότι προτιμά να μιλάει ευθέως. «Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν με εκνευρίσεις ή δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω χύμα, δεν θα το φιλτράρω. Δεν θα σου μιλήσω άσχημα αλλά θα σου τα πω», παραδέχθηκε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Δήμητρα Ματσούκα: Έπαθα μια μικρή κρίση πανικού όταν έφτασα στην Ευελπίδων - Υπέστην τις συνέπειες των πράξεων μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω
Δήμητρα Ματσούκα: Έπαθα μια μικρή κρίση πανικού όταν έφτασα στην Ευελπίδων - Υπέστην τις συνέπειες των πράξεων μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Boυλή - Κ. Κυρανάκης: Με αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης δεν μπορεί μια γραμμή να καταληφθεί από άλλο τρένο
Απίστευτο: Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας έφτασε σε άλλο σταθμό, 300 χλμ. μακριά από τον προορισμό του!
Απίστευτο: Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας έφτασε σε άλλο σταθμό, 300 χλμ. μακριά από τον προορισμό του!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης - Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Πάνος Ρούτσι: Η έξοδος στην Άντζελα Δημητρίου και στον Λευτέρη Πανταζή – «Είχα την ανάγκη να βγω έξω»
Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn
Στάθης Σχίζας για Ιωάννα Τούνη: Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή οι κατηγορούμενοι για το revenge porn
Τα Ceclor εκτός αποζημίωσης κατόπιν αιτήματος της εταιρείας! Τι έχει συμβεί και ποιος πληρώνει τον... λογαριασμό
Τα Ceclor εκτός αποζημίωσης κατόπιν αιτήματος της εταιρείας! Τι έχει συμβεί και ποιος πληρώνει τον... λογαριασμό
PIF: «Η Ελλάδα μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: θα συμβαδίσει με τη φαρμακευτική καινοτομία ή θα μείνει πίσω;»
PIF: «Η Ελλάδα μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: θα συμβαδίσει με τη φαρμακευτική καινοτομία ή θα μείνει πίσω;»