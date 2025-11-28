Για ζητήματα που αφορούν τόσο την υγεία, όσο και την προσωπική της στάση ζωής μίλησε η Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο αυτοάνοσο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αλλά και στις αλλαγές που βίωσε στο σώμα της τα τελευταία χρόνια, περιγράφοντας την περίοδο που χρειάστηκε να διαχειριστεί σημαντικές δυσκολίες.Η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε ότι πάσχει από άτυπη κοιλιοκάκη, τονίζοντας ότι πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα που την υποχρεώνει να αποφεύγει συγκεκριμένες τροφές, ενώ μίλησε και για τα κιλά που είχε πάρει εξαιτίας του προβλήματος με τον θυρεοειδή. «Έχω άτυπη κοιλιοκάκη, είναι αυτοάνοσο. Απαγορεύεται να φάω γλουτένη. Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω, δεν είναι και λίγα. Δεν… επιτρέπεται στις γυναίκες να έχεις κιλό παραπάνω. Έχω ακούσει “πώς έχεις γίνει έτσι;”», είπε χαρακτηριστικά.Στη συνέχεια περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες την κατάσταση στην οποία είχε φτάσει, όταν άρχισε να παίρνει βάρος χωρίς να τρώει, φτάνοντας, όπως είπε, σε σημείο αναιμίας λόγω αφαγίας, μέχρι να απευθυνθεί τελικά σε γιατρό. «Ξαφνικά σε έναν χρόνο φορτώθηκα όλα αυτά τα κιλά λόγω του θυροειδή. Όταν άρχισα να φορτώνω κιλά και χωρίς να τρώω και έπαθα αναιμία από την αφαγία, είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έτρωγα τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα και πάχαινα. Πήγα στη γιατρό, ήμουν με μαύρα μάτια και είχα χλωμιάσει ολόκληρη», περιέγραψε για την περιπέτειά της.Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εκφράζεται στις προσωπικές και επαγγελματικές της σχέσεις, τονίζοντας ότι προτιμά να μιλάει ευθέως. «Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Αν με εκνευρίσεις ή δεν συμφωνώ μαζί σου, θα σου το πω χύμα, δεν θα το φιλτράρω. Δεν θα σου μιλήσω άσχημα αλλά θα σου τα πω», παραδέχθηκε.Πηγή: tvnea.com