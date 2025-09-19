2025-09-19 11:43:57

Η Ζήνα Κουτσελίνη, φανερά ενοχλημένη, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που αφορούσαν τον Πέτρο Κουσουλό. «Με τον Πέτρο ανταλλάξαμε ευχές, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ειλικρινά απορώ γιατί με ρωτάτε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Είμαστε φίλοι από παλιά», τόνισε με έμφαση.



Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Κουσουλού ότι «δεν θα δεχθεί χτυπήματα κάτω από τη μέση», η Κουτσελίνη έδωσε σαφή απάντηση: «Δεν ξέρω τι εννοεί, καλύτερα να τον ρωτήσετε για να το διευκρινίσει. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με εμένα προσωπικά».



Για την Τατιάνα Στεφανίδου και την εκπομπή της στον ΣΚΑΪ, η τοποθέτησή της ήταν επίσης ξεκάθαρη: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κριθεί η εκπομπή ή να γίνουν αλλαγές. Χρειάζεται χρόνο και στήριξη. Ελπίζω ο σταθμός να αποδείξει ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων».



