Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, «Η μεγάλη χίμαιρα». Με περισσότερες από 3.100.000 θεάσεις, η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, που βασίζεται στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, έχει καθηλώσει τους επισκέπτες τής πιο δημοφιλούς πλατφόρμας στη χώρα μας, του ERTFLIX.Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή ακόμη και στα social media, καθώς οι χρήστες ανυπομονούν για το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, που θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX το πρώτο λεπτό του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, στις 00:01, και στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00.Οι επισκέπτες της πλατφόρμας και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 θα παρακολουθήσουν το συγκλονιστικό φινάλε μιας αλυσίδας τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων, αλλά και τη ζωή των πρωταγωνιστών στιγματίζοντάς τους. Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο. Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη. Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και… η συνέχεια επί της οθόνης.Πηγή: tvnea.com