Στην απογευματινή ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε ο «Τροχός της Τύχης», ο οποίος σημείωσε 15,5% στο δυναμικό κοινό, περνώντας οριακά μπροστά από το The Chase, που ακολούθησε με 15,1% και επιβεβαίωσε τη σταθερή του δυναμική. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Cash or Trash με 12,0%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκαν το Live News του MEGA με 11,7% και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 11,4%, διατηρώντας αξιοπρεπή ποσοστά.

Στη συνέχεια ακολούθησε το Deal με 10,9%, ενώ το Ρουκ Ζουκ κατέγραψε 8,3%, παραμένοντας σε μεσαία επίπεδα. Το Στούντιο 4 και το «Μπίμπα Ρένα» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 7,7%, χωρίς να καταφέρουν να μπουν στη μάχη της κορυφής, ενώ το «Διαχωρίζω τη θέση μου» σημείωσε 6,1%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης» με 5,1% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 5,0%.

Στο κάτω μέρος του πίνακα κατέληξαν το «Το ’χουμε!» με 1,7% και η «Ηλέκτρα» με 1,6%, χωρίς να καταφέρουν να βρουν επαφή με τον ανταγωνισμό.

Η εικόνα της ζώνης επιβεβαιώνει ότι τα τηλεπαιχνίδια και τα δελτία ειδήσεων συνεχίζουν να κρατούν τον έλεγχο του απογεύματος, αφήνοντας τις υπόλοιπες εκπομπές σε ρόλο κομπάρσου.



Πηγή: tvnea.com
