2026-01-24 09:54:41
 Ξεκάθαρη κυριαρχία κατέγραψε το «Κοινωνία Ώρα Mega», που με 20,3% πήρε άνετα την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το ισχυρό χαρτί του σταθμού στο ξεκίνημα της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Happy Day στον Alpha, το οποίο κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 16,6%, διατηρώντας τη δυναμική του, αλλά χωρίς να μπορέσει να πλησιάσει την κορυφή.

Πιο πίσω βρέθηκε το Σήμερα του ΣΚΑΪ με 12,4%, κρατώντας επαφή με τα διψήφια αλλά χωρίς ρόλο πρωταγωνιστή, ενώ το Ώρα Ελλάδος περιορίστηκε στο 9,4%, μένοντας εκτός μάχης για τις πρώτες θέσεις.

Στον αντίποδα, το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε μόλις 5,6%, σε μια εικόνα που δείχνει ότι συνεχίζει να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό της ζώνης και να επανέλθει σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Η συνολική εικόνα της πρωινής ενημέρωσης δείχνει ξεκάθαρο νικητή, με την κορυφή να έχει ανοίξει αισθητά και τις υπόλοιπες εκπομπές να παλεύουν πλέον περισσότερο για τις εντυπώσεις παρά για την πρωτιά.



Πηγή: tvnea.com
