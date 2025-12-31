2025-12-31 13:03:32
Φωτογραφία για Τελευταίες ενημερώσεις του Π.Φ.Σ. για το τέλος του έτους



 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Σας αποστέλλουμε εκ νέου συγκεντρωτικά τις ενημερώσεις του ΠΦΣ για το τέλος του έτους. 

 • Έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2025 για τον ΕΟΠΥΥ (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με τις υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 και 5338/29.12.2025 ενημερώσεις του Π.Φ.Σ.) 

 • Διευθέτηση μέχρι την 31η.12.2025 τυχόν διορθώσεων και καταχωρίσεων πράξεων που εκκρεμούν για τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, χωρίς επιβολή διοικητικής κύρωσης (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) 

 • Υποβολή Αίτησης / Δήλωσης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026 (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) 

 • Απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006 τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31.12.2025 (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) 

 • Ισχύς του Νέου Δελτίου Τιμών: 





 ❖ Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 2/1/2026. 

 ❖ Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 2/2/2026. 

 ❖ Για τα φαρμακεία από 23/2/2026 

 • Δημοσίευση ΚΥΑ για τη συμμετοχή των φαρμακείων στη Δράση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (Οδηγίες για τη δράση σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 5274/19.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) 

 • Έναρξη εκτέλεσης και υποβολής συνταγών φαρμάκων ΥΠΕΘΑ μέσω ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιανουαρίου 2026 (υπ΄αριθμόν 5347/30.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) Συνιστάται τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και άμεση έκδοση τιμολογίων μηνός Δεκεμβρίου η οποία όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2026. (ενημέρωση ΕΔΩ). 

 Με Εκτίμηση,




farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ριζικός ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ – Τρεις πρεμιέρες και μεγάλες μετακινήσεις από τον Ιανουάριο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ριζικός ανασχηματισμός στον ΣΚΑΪ – Τρεις πρεμιέρες και μεγάλες μετακινήσεις από τον Ιανουάριο
Καλή Χρονιά 2026: Μια νέα αρχή, μια καλύτερη χρονιά!!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καλή Χρονιά 2026: Μια νέα αρχή, μια καλύτερη χρονιά!!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για τις υποχρεωτικές διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2025
Ενημέρωση για τις υποχρεωτικές διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2025
Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Ποιοι προλαβαίνουν και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Οι ευκαιρίες για πρόωρη έξοδο έως το τέλος του έτους - Ποιοι προλαβαίνουν και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ WINDOWS 10 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ WINDOWS 10 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Ο Άρης Καβατζίκης για το πρόωρο τέλος του «Πάμε Δανάη»: Υπέφερα στο πάρτι που έγινε στο τέλος της
Ο Άρης Καβατζίκης για το πρόωρο τέλος του «Πάμε Δανάη»: Υπέφερα στο πάρτι που έγινε στο τέλος της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1