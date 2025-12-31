Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε εκ νέου συγκεντρωτικά τις ενημερώσεις του ΠΦΣ για το τέλος του έτους.

• Έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2025 για τον ΕΟΠΥΥ (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με τις υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 και 5338/29.12.2025 ενημερώσεις του Π.Φ.Σ.)

• Διευθέτηση μέχρι την 31η.12.2025 τυχόν διορθώσεων και καταχωρίσεων πράξεων που εκκρεμούν για τους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, χωρίς επιβολή διοικητικής κύρωσης (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.)

• Υποβολή Αίτησης / Δήλωσης μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026 (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.)

• Απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006 τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31.12.2025 (βάσει των οδηγιών που έχει αποσταλεί με την υπ΄αριθμόν 5290/29.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.)

• Ισχύς του Νέου Δελτίου Τιμών:







❖ Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 2/1/2026.

❖ Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 2/2/2026.

❖ Για τα φαρμακεία από 23/2/2026

• Δημοσίευση ΚΥΑ για τη συμμετοχή των φαρμακείων στη Δράση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (Οδηγίες για τη δράση σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 5274/19.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.)

• Έναρξη εκτέλεσης και υποβολής συνταγών φαρμάκων ΥΠΕΘΑ μέσω ΕΟΠΥΥ από την 1η Ιανουαρίου 2026 (υπ΄αριθμόν 5347/30.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.) Συνιστάται τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και άμεση έκδοση τιμολογίων μηνός Δεκεμβρίου η οποία όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2026. (ενημέρωση ΕΔΩ).

Με Εκτίμηση,











farmakopoioi