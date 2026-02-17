2026-02-17 18:30:38
Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρετά ο Παναγιώτης Στάθης την μητέρα του, η οποία πέθανε σήμερα.

Ο γνωστός παρουσιαστής έμαθε το θλιβερό νέο λίγα λεπτά πριν βγει στον αέρα της σημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1.

Η συγκινητική ανάρτηση:

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου.

Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου.

Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν».

Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων, όπως γνωστοποιεί ο παρουσιαστής.



Πηγή: tvnea.com
