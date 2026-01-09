2026-01-09 11:05:49

Την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη κατέκτησε το τηλεπαιχνίδι «The Chase» (επανάληψη), το οποίο σημείωσε 16,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Deal» με 15,2%, ενώ δυναμική παρουσία είχαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στον Alpha με 14,6%.



Σημαντικά ποσοστά κατέγραψε και το «Live News» στο MEGA με 13,9%, καθώς και ο «Τροχός της Τύχης» στο Star με 13,5%, παραμένοντας σταθερά ψηλά στον πίνακα. Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Cash or Trash» με 9,0%, το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 με 8,0% και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ με 7,9%.



Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν ο «Έξυπνακίας» στον ΣΚΑΪ με 6,7%, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open με 6,2% και το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 με 5,0%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) με 3,7%, η «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2,5% και το «Το ’Χουμε!» με 2,1%.



Η απογευματινή ζώνη χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην κορυφή, με τα τηλεπαιχνίδια και τις καθημερινές σειρές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού.



Πηγή: tvnea.com



