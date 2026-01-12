





Την απόλυτη κυριαρχία στη μεσημεριανή–απογευματινή ζώνη διατήρησε ο «Τροχός της Τύχης», ο οποίος βρέθηκε καθαρά στην κορυφή με 12,2%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει το πιο ισχυρό brand της ζώνης. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν ισόπαλα «Το Σόι Σου» (επανάληψη) και «Ο Μπλοφατζής» στο Star με 11,4%, δείχνοντας ότι το κοινό συνεχίζει να εμπιστεύεται γνώριμα και δοκιμασμένα formats.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν επίσης το «Traction» με 10,2% και το «Kitchen Lab» με 10,2%, ενώ ακριβώς από κάτω κινήθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται!» με 10,1%. Στα ίδια επίπεδα βρέθηκε και «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με 9,9%, κρατώντας σταθερό ενδιαφέρον.

Αξιοπρεπή πορεία σημείωσε το «Εξελίξεις Τώρα» με 9,5%, ενώ οι επαναλήψεις των «Δύο Ξένων» κινήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα, από 6,2% έως και 10,0%, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ως ασφαλές χαρτί. Τα «Φιλαράκια» (7ος κύκλος) κατέγραψαν 7,7%, παραμένοντας σταθερά στο μεσαίο εύρος της ζώνης.

Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν εκπομπές όπως το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (6,2%), το «Weekend Live» (4,1%), το «Happy Traveller» σε επανάληψη (3,9%), το «Στην κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη» (3,3%) και το «Εδώ TV!» (3,2%). Στον πάτο της κατάταξης βρέθηκαν το «Στην κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη», το «Υγεία πάνω απ’ όλα» (2,3%) και το «Ό,τι αξίζει» (2,4%), επιβεβαιώνοντας ότι το ενημερωτικό και lifestyle περιεχόμενο δυσκολεύεται έντονα στη συγκεκριμένη ζώνη.

Η εικόνα της ζώνης είναι ξεκάθαρη: παιχνίδια και επαναλήψεις κρατούν τα κανάλια όρθια, όλα τα υπόλοιπα απλώς δοκιμάζονται.

Πηγή: tvnea.com