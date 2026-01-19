





Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε ο Δημήτρης Μηλιόγλου. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τηλεοπτικό χώρο, αναφερόμενος στο αιφνίδιο τέλος της συνεργασίας της Ελένης Τσολάκη με τον ΑΝΤ1 και την απόφαση του σταθμού να δώσει τη σκυτάλη στην Κατερίνα Καραβάτου.

«Η Κατερίνα Καραβάτου θα κάνει εκπομπή τέλος Ιανουαρίου στον ΑΝΤ1. Θεωρώ ότι η Κατερίνα είναι παρουσιάστρια πρώτης γραμμής, το έλεγα, το πίστευα και το πιστεύω και το συνεχίζω να το λέω. Πρέπει πάντα τα κανάλια, όποιο κανάλι κι αν την έχει στο δυναμικό του, να τη θεωρεί ως δυνατό όπλο. Γιατί είναι δυνατό όπλο. Είναι μια παρουσιάστρια με πολλά χρόνια εμπειρίας», σημειώνει ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

Για το κόψιμο της Ελένης Τσολάκη από το πρωινό του Σαββατοκύριακου, απαντά:«Είναι πολύ άγριο ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι πλέον τα κανάλια δεν έχουν υπομονή. Δεν λειτουργεί όμως το “δεν υπάρχει υπομονή”. Αν θες να χτίσεις ένα προϊόν, πρέπει να δώσεις χρόνο. Πρέπει να δίνουν χρόνο στις εκπομπές. Πρέπει να αφήνουν τους ανθρώπους να ξεδιπλώνονται».Τέλος, αναφορικά με τους δύο δημοσιογράφους από το “Πρωινό Σαββατοκύριακο” που δεν θα συνεχίσουν στο νέο σχήμα με την Κατερίνα Καραβάτου, ο Δημήτρης Μηλιόγλου τονίζει:«Γιατί αυτά τα δύο παιδιά ξαφνικά δεν τα θες στην ομάδα και θες να τους κάνεις κάποια άλλη πρόταση, που πιθανώς να μην είναι και αυτή που τους ενδιαφέρει; Δεν ξέρω, μου φαίνεται περίεργο. Ειδικά για δύο τόσο άξιους συναδέλφους που έχουν αποδείξει τη δουλειά τους και το ήθος τους».Πηγή: tvnea.com