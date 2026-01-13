Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{font-weight:bold;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΕΚΠΟΜΠΗ18-54Κοινωνία Ώρα MEGA21,1%Happy Day16,0%Σήμερα10,5%Ώρα Ελλάδος10,0%Καλημέρα Ελλάδα7,1%Νωρίς – Νωρίς1,8%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗSuper Κατερίνα13,7%Buongiorno11,1%Το Πρωινό9,7%Αταίριαστοι8,3%Breakfast@Star6,6%10 Παντού5,8%Πρωίαν σε είδον4,2%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΑποκαλύψεις14,9%Αλήθειες με τη Ζήνα10,8%ΠΟΠ Μαγειρική4,8%Ώρα για Ψυχαγωγία4,4%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,9%Live You3,6%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΤροχός της Τύχης15,5%The Chase15,1%Cash or Trash12,0%Live News11,7%Οικογενειακές Ιστορίες11,4%Deal10,9%Ρουκ Ζουκ8,3%Στούντιο 47,7%Μπίμπα Ρένα7,7%Διαχωρίζω τη θέση μου6,1%Κωνσταντίνου και Ελένης5,1%Καθαρές Κουβέντες5,0%Το ’χουμε!1,7%Ηλέκτρα1,6%PRIME TIME ΖΩΝΗΣτο Παρά Πέντε (επεισόδιο 2)18,9%Survivor18,1%Μην αρχίζεις τη μουρμούρα15,0%Στο Παρά Πέντε (επεισόδιο 1)14,1%Το Σόι σου (επ.1)13,7%Το Σόι σου (επ.2)10,9%Μίλα μου βρώμικα8,5%Κάτι τρέχει με τους δίπλα8,5%Tracker II6,7%Vinylio6,4%Φαντάσματα5,7%Don’t Forget the Lyrics5,4%The Roadshow5,0%Το Παιδί3,3%11 Αυτοί – 11 Εμείς2,5%Real View1,6%Καλά θα πάει κι αυτό1,6%Πηγή: tvnea.com