Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΕΚΠΟΜΠΗ

18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

21,1%

Happy Day

16,0%

Σήμερα

10,5%

Ώρα Ελλάδος

10,0%

Καλημέρα Ελλάδα

7,1%

Νωρίς – Νωρίς

1,8%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

Super Κατερίνα

13,7%

Buongiorno

11,1%

Το Πρωινό

9,7%

Αταίριαστοι

8,3%

Breakfast@Star

6,6%

10 Παντού

5,8%

Πρωίαν σε είδον

4,2%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Αποκαλύψεις

14,9%

Αλήθειες με τη Ζήνα

10,8%

ΠΟΠ Μαγειρική

4,8%

Ώρα για Ψυχαγωγία

4,4%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3,9%

Live You

3,6%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Τροχός της Τύχης

15,5%

The Chase

15,1%

Cash or Trash

12,0%

Live News

11,7%

Οικογενειακές Ιστορίες

11,4%

Deal

10,9%

Ρουκ Ζουκ

8,3%

Στούντιο 4

7,7%

Μπίμπα Ρένα

7,7%

Διαχωρίζω τη θέση μου

6,1%

Κωνσταντίνου και Ελένης

5,1%

Καθαρές Κουβέντες

5,0%

Το ’χουμε!

1,7%

Ηλέκτρα

1,6%

PRIME TIME ΖΩΝΗ

Στο Παρά Πέντε (επεισόδιο 2)

18,9%

Survivor 

18,1%

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα

15,0%

Στο Παρά Πέντε (επεισόδιο 1)

14,1%

Το Σόι σου (επ.1)

13,7%

Το Σόι σου (επ.2)

10,9%

Μίλα μου βρώμικα

8,5%

Κάτι τρέχει με τους δίπλα

8,5%

Tracker II

6,7%

Vinylio

6,4%

Φαντάσματα

5,7%

Don’t Forget the Lyrics

5,4%

The Roadshow

5,0%

Το Παιδί

3,3%

11 Αυτοί – 11 Εμείς

2,5%

Real View

1,6%

Καλά θα πάει κι αυτό

1,6%

Πηγή: tvnea.com
