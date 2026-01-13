Ανοιχτή γίνεται από σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026. Η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων αφορά αποκλειστικά όσους είχαν προεγγραφεί κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και επαλήθευσαν τους λογαριασμούς τους στις ιστοσελίδες eurovision.com και oeticket.com.Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για όλα τα Live shows (1ος και 2ος Ημιτελικός, Μεγάλος Τελικός), για τα τρία evening preview shows που πραγματοποιούνται το βράδυ πριν από κάθε Live και για τα τρία afternoon preview shows, τα οποία αποτελούν τις γενικές πρόβες το απόγευμα της ημέρας των Live shows. Οι τιμές ξεκινούν από 15€ και φτάνουν έως και 360€.Σημαντικό είναι ότι ο σύνδεσμος για την αγορά εισιτηρίων θα ενεργοποιηθεί πριν από τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Όσοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα στις 14:00 θα λάβουν τυχαία μια θέση στην ουρά για την αγορά. Αν η ιστοσελίδα ανοιχτεί μετά τις 14:00, η θέση στην ουρά θα είναι στο τέλος.Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου κύματος, κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια συνολικά, για περισσότερα από ένα shows. Η ολοκλήρωση της αγοράς πρέπει να γίνει μέσα σε 15 λεπτά από τη στιγμή που τα εισιτήρια βρίσκονται στο καλάθι.Όσοι δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν εισιτήρια, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και σε επόμενα κύματα πώλησης μέσα στο 2026. Αν η αγορά ολοκληρωθεί με επιτυχία, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων σε επόμενες φάσεις.Πηγή: tvnea.com