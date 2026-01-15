Ο Κωνσταντίνος (Ντίνος) Γουλιανός, ο φυσικός που συνέβαλε στην ανακάλυψη θεμελιωδών δομικών στοιχείων της ύλης, απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Νοεμβρίου 1935 και σπούδασε Χημεία στο AΠΘ. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Columbia με υποτροφία Fulbright, και εργάστηκε ως καθηγητής στο Princeton και στο Πανεπιστήμιο Rockefeller.

Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Columbia, ο Γουλιανός συνέβαλε στην κατασκευή ενός ανιχνευτή στο Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη του νετρίνου του μιονίου. Το 1988, ταξίδεψε στη Στοκχόλμη με τους επιβλέποντες της διατριβής του (Leon M. Lederman, Melvin Schwartz και Jack Steinberger), όταν αυτοί τιμήθηκαν το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.

Ο Κωνσταντίνος Γουλιανός το 1981.

Για πολλές δεκαετίες, ο Γουλιανός διεξήγαγε πειράματα σωματιδιακής φυσικής χρησιμοποιώντας τους ισχυρότερους επιταχυντές στον κόσμο. Σχεδίασε και κατασκεύασε εξαιρετικά ευαίσθητες πειραματικές συσκευές, πραγματοποιώντας πειράματα που βοήθησαν στη δημιουργία του θεωρητικού πλαισίου που περιγράφει τα στοιχειώδη συστατικά της ύλης και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, γνωστό ως Καθιερωμένο Πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων. Η εργασία του στον Collider Detector στο Fermilab (CDF) συνέβαλε στην ανακάλυψη του κορυφαίου κουάρκ το 1995, του βαρύτερου και του τελευταίου από τα κουάρκ που επιβεβαιώθηκαν πειραματικά.

Συνέβαλε επίσης στο διεθνές πείραμα Compact Muon Solenoid (CMS) στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN και συμμετείχε στην ανακάλυψη του μποζονίου και του πεδίου Higgs το 2012, που σηματοδότησε το τέλος μιας έρευνας μισού αιώνα από χιλιάδες επιστήμονες.

πηγή:



https://www.rockefeller.edu/news/38858-physicist-konstantin-goulianos-professor-emeritus-has-died/ via JDM

https://physicsgg.me/

tinanantsou.blogspot.gr