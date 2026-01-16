





Ανατροπές κατέγραψε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το Happy Day να κυριαρχεί ξεκάθαρα στην κορυφή σημειώνοντας 18,1%, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη πρωτιά του στη ζώνη. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Σήμερα με 10,9%, κρατώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό, ενώ ακολούθησε το Ώρα Ελλάδος με 9,6%, παραμένοντας κοντά στη μεσαία γραμμή.

Αρνητική έκπληξη της ημέρας αποτέλεσε το Κοινωνία Ώρα Mega, που περιορίστηκε στο 9,5%, καταγράφοντας αισθητή πτώση σε σχέση με τα συνήθη δεδομένα του. Πιο πίσω κινήθηκε το Νωρίς – Νωρίς με 6,3%, ενώ στην τελευταία θέση της ζώνης βρέθηκε το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο κατέρρευσε στο 5,8%, σημειώνοντας ιστορικά χαμηλή επίδοση.

Πηγή: tvnea.com