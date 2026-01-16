Ο ΠΦΣ σήμερα εξέδωσε ανακοίνωση και ενημερώνει πως από 1/1/2026 οι συνταγές φαρμάκων των ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ/ΓΕΑ/ΓΕΝ) εκτελούνται και υποβάλλονται μέσω ΕΟΠΥΥ, ενώ οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί που καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή «Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων» και στο ενιαίο μηνιαίο τιμολόγιο.

Επιπλέον, ενημερώνει ότι από 2/1/2026 τα φαρμακεία που έχουν ενταχθεί στη Δράση Πρόληψης κατά της Παχυσαρκίας μπορούν να εκτελούν τις σχετικές συνταγές (με σήμανση «ΕΠΠΕ – Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου») και ότι αυτές πρέπει να τυπώνονται, να υπογράφονται (παραλαβών/φαρμακείο), να σφραγίζονται και να φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο από τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, καθώς δεν αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και δεν κατατίθενται μαζί με τις συνταγές του.

Τέλος, για τον Ιανουάριο αναφέρει ότι οι συνταγές της δράσης θα αναρτηθούν ως σαρωμένα αρχεία στο cardio.gov.gr (σε σημείο που θα υποδείξει η ΗΔΙΚΑ) και δεν θα κατατεθούν ως φυσικό αρχείο, ενώ η τιμολόγηση θα γίνεται με τιμολόγιο πώλησης βάσει δικαιωμάτων που αναρτώνται στο https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login έως τη 17η ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2026

Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων

Θέμα: «Καταχώρηση των διενεργειών αντιγριπικών εμβολιασμών για τους

ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ στην υποβολή ‘Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων’-

Οδηγίες σχετικά με τις εκτελέσεις συνταγών της Δράσης κατά της Παχυσαρκίας»







Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:







1. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι συνταγές φαρμάκων των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους για τα ταμεία του ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ,ΓΕΑ, ΓΕΝ) εκτελούνται και υποβάλλονται μέσω ΕΟΠΥΥ. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι διενέργειες εμβολιασμών που πραγματοποιούνται από τα φαρμακεία για τους

ασφαλισμένους των Ταμείων αυτών και καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αντιγριπικού Εμβολιασμού, να συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων και στο ενιαίο τιμολόγιο το οποίο θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση.







2. Από την 2η Ιανουαρίου 2026 τα φαρμακεία που έχουν ενταχθεί στη Δράση Πρόληψης κατά της Παχυσαρκίας δύναται να εκτελούν συνταγές που εκδίδονται για δικαιούχους του προγράμματος τόσο από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης όσο και μέσω των λογισμικών σας με τη σήμανση ΕΠΠΕ Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου.







Παρακαλούμε όπως στις οδηγίες που εκδίδετε προς τα συμβαλλόμενα φαρμακεία να αναγράφεται ότι οι εκτελέσεις των εν λόγω συνταγών θα πρέπεινα τυπώνονται, να υπογράφονται από τον παραλαβόντα, να υπογράφονται και να σφραγίζονται από το φαρμακείο και να φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο από τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, καθόσον δεν αφορούν τον ΕΟΠΥΥ και δεν θα κατατεθούν με τις συνταγές του.







Για τις συνταγές που εκτελούνται εντός του μηνός Ιανουάριου σαρωμένα αρχεία αυτών, θα αναρτηθούν στο τέλος του μήνα στη σελίδα cardio.gov.gr και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την ΗΔΙΚΑ και δεν θα κατατεθούν ως φυσικό αρχείο. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι για τις εκτελέσεις συνταγών από τον

επόμενο μήνα θα δύναται η ανάρτηση να γίνεται αυθημερόν.







Η τιμολόγηση θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου πώλησης, βάσει των δικαιωμάτων που θα αναρτώνται στη σελίδα https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login μέχρι την 17η ημέρα κάθε επόμενου μήνα.







