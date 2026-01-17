2026-01-17 09:57:20
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Το Live News οδηγεί, τα τηλεπαιχνίδια πιέζουν

Καθαρό προβάδισμα και απόλυτο έλεγχο της απογευματινής ζώνης διατηρεί το Live News, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή με 18,2%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη της ώρας, χωρίς ουσιαστική απειλή από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το The Chase (E) με 14,8%, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία και ξεχωρίζοντας καθαρά από το υπόλοιπο μπλοκ. Πιο πίσω, το Deal  σημείωσε 11,7%, κρατώντας σταθερή επαφή με τη δυναμική της ζώνης, ενώ οι Οικογενειακές Ιστορίες κινήθηκαν στο 10,6%, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή τους πορεία.

Οριακά χαμηλότερα βρέθηκε το Rouk Zouk με 10,4%, ενώ ο Τροχός της Τύχης ακολούθησε με 10,1%, με τις δύο εκπομπές να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα και να δίνουν τη δική τους μάχη για παρουσία στο πάνω μισό της κατάταξης. Στο ίδιο εύρος κινήθηκε και η Κυρία του Κυρίου με 9,8%, χωρίς όμως να καταφέρει να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις.

Στη συνέχεια της λίστας, το Cash or Trash κατέγραψε 7,6%, το Διαχωρίζω τη θέση μου 7,2% και το Στούντιο 4 7,1%, σχηματίζοντας ένα μεσαίο μπλοκ με περιορισμένες διαφορές αλλά χωρίς δυναμική ανόδου. Η επανάληψη του Κωνσταντίνου και Ελένης περιορίστηκε στο 6,0%, ενώ οι Καθαρές Κουβέντες κινήθηκαν χαμηλά στο 3,0%.

Στην τελευταία θέση της ζώνης βρέθηκε το Το ’χουμε!, το οποίο σημείωσε μόλις 2,1%, κλείνοντας μια εικόνα όπου η κορυφή είναι ξεκάθαρη και η απόσταση μεγαλώνει αισθητά προς τα κάτω.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αλήθειες» και «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αλήθειες» και «Αποκαλύψεις»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» οδηγεί, σκληρός ανταγωνισμός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» οδηγεί, σκληρός ανταγωνισμός
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» επιβάλλεται – δυνατές σειρές και οριακές μάχες στη συνέχεια...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/1/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: το «Happy Day» οδηγεί, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποχωρεί
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» οδηγεί, σκληρός ανταγωνισμός
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: η «Super Κατερίνα» οδηγεί, σκληρός ανταγωνισμός
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αλήθειες» και «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αλήθειες» και «Αποκαλύψεις»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια
Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στα τηλεοπτικά μετερίζια
ΑΡΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ : Ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΠΠΟΥΣ
ΑΡΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ : Ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΠΠΟΥΣ
Gmail: ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 3 ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Gmail: ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 3 ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026
Τιμήθηκε ο κορυφαίος Αχιλλέας Παπαπέτρου από το ΣΕΜΦΕ
Τιμήθηκε ο κορυφαίος Αχιλλέας Παπαπέτρου από το ΣΕΜΦΕ