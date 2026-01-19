Στο μεγάλο φαβορί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision έχει εξελιχθεί τις τελευταίες ώρες ο νεαρός Ακύλας. Ο καλλιτέχνης από τις Σέρρες κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral στα social media μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού του με τίτλο «Ferto», με το οποίο συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό.Μέσα σε μόλις δύο 24ωρα, το κομμάτι ξεπέρασε τις 300.000 προβολές στο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube. Το τραγούδι θίγει θέματα όπως η ανθρώπινη απληστία και ο υπερκαταναλωτισμός, που προσπαθούν να καλύψουν εσωτερικά μας κενά. Παράλληλα, περιέχει και μια συγκινητική προσωπική εξομολόγηση προς τη μητέρα του, αναδεικνύοντας τις στερήσεις και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική του ηλικία.Μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του ολοκληρωμένου τραγουδιού, ο Ακύλας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με δάκρυα στα μάτια, συγκινημένος από το κύμα αγάπης και υποστήριξης που δέχεται από το κοινό. Η εντυπωσιακή υποδοχή του «Ferto» ενισχύει τη φήμη του ως ενός από τα πιο δυνατά χαρτιά της Ελλάδας για τη Eurovision.Το πρωί της Δευτέρας (19/1) ο Ακύλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωίαν σε Είδον”, μιλώντας για την πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία που βιώνει με τη Eurovision.«Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήτανε masterclass. Ήμουνα δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision», περιγράφει ο Ακύλας.«Το σκεφτήκαμε νομίζω το τραγούδι εκεί γύρω στον ενάμιση μήνα πριν λήξουνε οι αιτήσεις. Εντάξει ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, είναι πολύ μεγάλο βήμα η Eurovision. Και αυτό με το φίλο μου τον Ορφέα Νώνη λέμε “okay, ας ξεχάσουμε ό,τι έχουμε γράψει μέχρι τώρα”, γιατί ετοιμάζω γενικά album, αλλά θέλαμε να κάνουμε κάτι που να είναι Eurovision.Με αυτό το κομμάτι, με το που το γράψαμε και κάναμε το demo, ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί στον καθρέφτη μου και το χόρευα. Μου ‘φτιαχνε τη διάθεση. Ήμουνα σε φάση ότι νιώθω τόσο ωραία μέσα σ’ αυτόν τον ήχο και μέσα σ’ αυτό το κομμάτι που δεν έχω ξανανιώσει έτσι με μουσική», εξομολογείται ο τραγουδιστής.Πηγή: tvnea.com