Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης εξελίχθηκε μια καθαρή μάχη δύο, με το Live News να προηγείται οριακά, καταγράφοντας 16,6%, και το Deal να ακολουθεί κατά πόδας με 16,3%, επιβεβαιώνοντας πως η ζώνη παίζεται πλέον σε λεπτές ισορροπίες.

Σε πολύ κοντινή απόσταση κινήθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες, που σημείωσαν 14,8%, κρατώντας σταθερή και ανταγωνιστική παρουσία, ενώ το The Chase κατέγραψε 12,9% και ο Τροχός της Τύχης 11,6%, δείχνοντας ότι τα τηλεπαιχνίδια συνεχίζουν να έχουν γερό έρεισμα στο κοινό.

Το Cash or Trash ακολούθησε με 11,3%, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει στη μάχη της κορυφής, ενώ το Rouk Zouk κινήθηκε στο 9,8%, επίδοση που το κρατά στη μεσαία γραμμή της ζώνης. 

Πιο πίσω, το Στούντιο 4 περιορίστηκε στο 6,2%, με το 5×5 Celebrity να ακολουθεί στο 6,0% και τις Καθαρές Κουβέντες στο 5,1%. Ακόμη χαμηλότερα, η Κρεβατομουρμούρα του ΣΚΑΪ κατέγραψε 4,5%, ενώ το «Το ’χουμε!» έκλεισε τη ζώνη με μόλις 2,1%, μένοντας εκτός κάθε ανταγωνιστικής λογικής.



Πηγή: tvnea.com
