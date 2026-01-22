Απογευματινή ζώνη: μονομαχία κορυφής για Deal και Live News, ισχυρές αντοχές από τις «Οικογενειακές Ιστορίες»
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης εξελίχθηκε μια καθαρή μάχη δύο, με το Live News να προηγείται οριακά, καταγράφοντας 16,6%, και το Deal να ακολουθεί κατά πόδας με 16,3%, επιβεβαιώνοντας πως η ζώνη παίζεται πλέον σε λεπτές ισορροπίες.
Σε πολύ κοντινή απόσταση κινήθηκαν οι Οικογενειακές Ιστορίες, που σημείωσαν 14,8%, κρατώντας σταθερή και ανταγωνιστική παρουσία, ενώ το The Chase κατέγραψε 12,9% και ο Τροχός της Τύχης 11,6%, δείχνοντας ότι τα τηλεπαιχνίδια συνεχίζουν να έχουν γερό έρεισμα στο κοινό.
Το Cash or Trash ακολούθησε με 11,3%, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει στη μάχη της κορυφής, ενώ το Rouk Zouk κινήθηκε στο 9,8%, επίδοση που το κρατά στη μεσαία γραμμή της ζώνης.
Πιο πίσω, το Στούντιο 4 περιορίστηκε στο 6,2%, με το 5×5 Celebrity να ακολουθεί στο 6,0% και τις Καθαρές Κουβέντες στο 5,1%. Ακόμη χαμηλότερα, η Κρεβατομουρμούρα του ΣΚΑΪ κατέγραψε 4,5%, ενώ το «Το ’χουμε!» έκλεισε τη ζώνη με μόλις 2,1%, μένοντας εκτός κάθε ανταγωνιστικής λογικής.
