











Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφηκαν στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με

το «Σήμερα» να περνά στην κορυφή σημειώνοντας 17,0% και να αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 15,0%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική.

Την τριάδα συμπλήρωσε η «Ώρα Ελλάδος» με 12,8%, ενώ το «Κοινωνία Ώρα Mega» κινήθηκε χαμηλότερα, καταγράφοντας 9,3%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 6,7%, δείχνοντας ότι δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της κορυφής, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» περιορίστηκε στο 2,7%, κλείνοντας την κατάταξη της ζώνης.

Η εικόνα της πρωινής ενημέρωσης δείχνει ξεκάθαρα πως η μάχη της κορυφής έχει αλλάξει χέρια, με τη διαφορά να ανοίγει αισθητά υπέρ του πρώτου.

Πηγή: tvnea.com