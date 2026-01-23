2026-01-23 09:45:49
 Αλλαγή δεδομένων καταγράφηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τους «Αταίριαστους» να ανεβαίνουν στην κορυφή με 13,1% και να παίρνουν καθαρό προβάδισμα στη μάχη της τηλεθέασης.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Super Κατερίνα» με 12,5%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία αλλά χωρίς να καταφέρει να ανατρέψει το προβάδισμα. Σταθερά σε ανταγωνιστικά επίπεδα κινήθηκε και το Breakfast@Star, το οποίο κατέγραψε 11,5%.

Το «Το Πρωινό» περιορίστηκε στο 10,2%, δείχνοντας ότι δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό της κορυφής, ενώ το «10 Παντού» έκλεισε κοντά με 9,9%. Πιο πίσω βρέθηκε το Buongiorno με 6,9%, την ώρα που το «Πρωίαν σε είδον» παρέμεινε σε χαμηλές πτήσεις με 2,3%.



Πηγή: tvnea.com
