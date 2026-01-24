





Σφιχτή και με συνεχείς εναλλαγές εξελίχθηκε η απογευματινή ζώνη, με το Live News να παίρνει οριακά το προβάδισμα καταγράφοντας 13,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στον ενημερωτικό χάρτη.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι Οικογενειακές Ιστορίες με 13,4%, ενώ ο Τροχός της Τύχης κράτησε γερά τη δυναμική του με 12,5%, συνθέτοντας ένα τριπλό μπλοκ κορυφής με ελάχιστες διαφορές.

Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το DEAL με 12,1%, παραμένοντας ανταγωνιστικό αλλά χωρίς να καταφέρει να μπει στο νήμα της πρωτιάς, ενώ το The Chase ακολούθησε στο 11,6%. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και ο «Μάγκας με το Τρίκυκλο» στον ΣΚΑΪ, που σημείωσε 11,3%, δείχνοντας αξιοσημείωτη αντοχή.

Στη μεσαία ζώνη καταγράφηκαν ισοπαλίες και μικρές αποστάσεις: Cash or Trash και Διαχωρίζω τη Θέση μου βρέθηκαν αμφότερα στο 9,8%, ενώ το Rouk Zouk ακολούθησε με 8,8%, χωρίς όμως να απειλήσει τα πρώτα σκαλιά.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το Στούντιο 4 με 7,7% και το 5 x 5 Celebrity στο 6,5%, την ώρα που οι Καθαρές Κουβέντες περιορίστηκαν στο 5,1%. Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το ’Χουμε!», που έκλεισε τη ζώνη με μόλις 1,8%, μένοντας εκτός ρυθμού από νωρίς.

Πηγή: tvnea.com