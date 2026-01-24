





Ξεκάθαρη πρωτιά στην prime time ζώνη κατέγραψε το «Στο Παρά Πέντε», το οποίο εκτοξεύτηκε στο 18,7%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο χαρτί επανάληψης και αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.

Αμέσως μετά ακολούθησε το «Το Σόι σου », που κινήθηκε επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα με 17,2% και 16,4% στα δύο του επεισόδια, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό δίπολο μυθοπλασίας στην κορυφή της ζώνης. Σε τροχιά διψήφιων παρέμεινε και το δεύτερο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε», το οποίο σημείωσε 12,6%, συμπληρώνοντας την κυριαρχία των επαναλήψεων.

Στην επόμενη γραμμή βρέθηκε το «Τζένη Τζένη» στον Alpha με 13,4%, κρατώντας επαφή με τους πρωτοπόρους, ενώ ο «Εκατομμυριούχος» σε επανάληψη περιορίστηκε στο 10,6%, χωρίς να μπει στη μάχη της κορυφής. Λίγο χαμηλότερα κινήθηκε το «Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο» στον ΑΝΤ1 με 9,9%, δείχνοντας αντοχές αλλά όχι δυναμική ανατροπής.

Στο δεύτερο μισό της ζώνης, το κινηματογραφικό Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος στο Star κατέγραψε 7,8%, με το The Floor να ακολουθεί στο 6,3%. Πιο πίσω έμειναν το «Τότε και Τώρα (Ε)» με 4,6%, το Real View στο 3,4% και το «Στην Πίεση», που έκλεισε τη ζώνη με μόλις 1,1%.

Late night ζώνη – Το «Φως στο Τούνελ» σαρώνει, οι υπόλοιποι ακολουθούν

Απόλυτη κυριαρχία κατέγραψε στη late night ζώνη το «Φως στο Τούνελ», που σημείωσε εντυπωσιακό 21,1%, παίζοντας χωρίς αντίπαλο και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δύναμη.

Σε μεγάλη απόσταση ακολούθησε το Oblivion με 9,2%, ενώ το «Αφεντικά για Σκότωμα» στο Star περιορίστηκε στο 5,3%. Στα ίδια χαμηλά επίπεδα κινήθηκε και το «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το οποίο έκλεισε τη ζώνη με 5,0%.

Πηγή: tvnea.com