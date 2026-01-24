2026-01-24 10:34:18
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/1/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα Mega

20,3%

Happy Day (Alpha)

16,6%

Σήμερα (ΣΚΑΪ)

12,4%

Ώρα Ελλάδος (OPEN)

9,4%

Καλημέρα Ελλάδα

5,6%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

17,1%

Το Πρωινό

12,5%

Super Κατερίνα

10,2%

Breakfast@Star

10,2%

Αταίριαστοι

7,4%

10 Παντού

4,6%

Πρωίαν σε είδον

2,7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

14,8%

Αλήθειες με τη Ζήνα

14,8%

Live You

7,0%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3,7%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3,4%

Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος

0,7%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

13,7%

Οικογενειακές Ιστορίες

13,4%

Τροχός της Τύχης

12,5%

DEAL

12,1%

The Chase

11,6%

Μάγκας με το Τρίκυκλο (ΣΚΑΪ)

11,3%

Cash or Trash

9,8%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

9,8%

Rouk Zouk

8,8%

Στούντιο 4

7,7%

5x5 Celebrity

6,5%

Καθαρές Κουβέντες

5,1%

Το ’Χουμε!

1,8%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Στο Παρά Πέντε

18,7%

Το Σόι σου (1ο επεισόδιο)

17,2%

Το Σόι σου (2ο επεισόδιο)

16,4%

Στο Παρά Πέντε (2ο επεισόδιο)

12,6%

Τζένη Τζένη (Alpha)

13,4%

Εκατομμυριούχος – Επανάληψη

10,6%

Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο (ΑΝΤ1)

9,9%

Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος (Star)

7,8%

The Floor

6,3%

Τότε και Τώρα (Ε)

4,6%

Real View

3,4%

Στην Πίεση

1,1%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Φως στο Τούνελ

21,1%

Oblivion

9,2%

Αφεντικά για Σκότωμα (Star)

5,3%

Στην Αγκαλιά του Φάνη

5,0%

Πηγή: tvnea.com
