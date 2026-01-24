2026-01-24 10:34:18
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα Mega
20,3%
Happy Day (Alpha)
16,6%
Σήμερα (ΣΚΑΪ)
12,4%
Ώρα Ελλάδος (OPEN)
9,4%
Καλημέρα Ελλάδα
5,6%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Buongiorno
17,1%
Το Πρωινό
12,5%
Super Κατερίνα
10,2%
Breakfast@Star
10,2%
Αταίριαστοι
7,4%
10 Παντού
4,6%
Πρωίαν σε είδον
2,7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14,8%
Αλήθειες με τη Ζήνα
14,8%
Live You
7,0%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3,7%
Ώρα για Ψυχαγωγία
3,4%
Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος
0,7%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
13,7%
Οικογενειακές Ιστορίες
13,4%
Τροχός της Τύχης
12,5%
DEAL
12,1%
The Chase
11,6%
Μάγκας με το Τρίκυκλο (ΣΚΑΪ)
11,3%
Cash or Trash
9,8%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
9,8%
Rouk Zouk
8,8%
Στούντιο 4
7,7%
5x5 Celebrity
6,5%
Καθαρές Κουβέντες
5,1%
Το ’Χουμε!
1,8%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Στο Παρά Πέντε
18,7%
Το Σόι σου (1ο επεισόδιο)
17,2%
Το Σόι σου (2ο επεισόδιο)
16,4%
Στο Παρά Πέντε (2ο επεισόδιο)
12,6%
Τζένη Τζένη (Alpha)
13,4%
Εκατομμυριούχος – Επανάληψη
10,6%
Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο (ΑΝΤ1)
9,9%
Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος (Star)
7,8%
The Floor
6,3%
Τότε και Τώρα (Ε)
4,6%
Real View
3,4%
Στην Πίεση
1,1%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Φως στο Τούνελ
21,1%
Oblivion
9,2%
Αφεντικά για Σκότωμα (Star)
5,3%
Στην Αγκαλιά του Φάνη
5,0%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ