Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα Mega20,3%Happy Day (Alpha)16,6%Σήμερα (ΣΚΑΪ)12,4%Ώρα Ελλάδος (OPEN)9,4%Καλημέρα Ελλάδα5,6%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno17,1%Το Πρωινό12,5%Super Κατερίνα10,2%Breakfast@Star10,2%Αταίριαστοι7,4%10 Παντού4,6%Πρωίαν σε είδον2,7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14,8%Αλήθειες με τη Ζήνα14,8%Live You7,0%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3,7%Ώρα για Ψυχαγωγία3,4%Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος0,7%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News13,7%Οικογενειακές Ιστορίες13,4%Τροχός της Τύχης12,5%DEAL12,1%The Chase11,6%Μάγκας με το Τρίκυκλο (ΣΚΑΪ)11,3%Cash or Trash9,8%Διαχωρίζω τη Θέση μου9,8%Rouk Zouk8,8%Στούντιο 47,7%5x5 Celebrity6,5%Καθαρές Κουβέντες5,1%Το ’Χουμε!1,8%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Στο Παρά Πέντε18,7%Το Σόι σου (1ο επεισόδιο)17,2%Το Σόι σου (2ο επεισόδιο)16,4%Στο Παρά Πέντε (2ο επεισόδιο)12,6%Τζένη Τζένη (Alpha)13,4%Εκατομμυριούχος – Επανάληψη10,6%Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο (ΑΝΤ1)9,9%Kingsman: Ο Χρυσός Κύκλος (Star)7,8%The Floor6,3%Τότε και Τώρα (Ε)4,6%Real View3,4%Στην Πίεση1,1%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Φως στο Τούνελ21,1%Oblivion9,2%Αφεντικά για Σκότωμα (Star)5,3%Στην Αγκαλιά του Φάνη5,0%Πηγή: tvnea.com