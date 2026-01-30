





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal. IX» με 17,9%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το πιο ισχυρό χαρτί της ώρας. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Live News» με 15,9%, κρατώντας σταθερά υψηλές ταχύτητες και ισχυρή παρουσία στον ανταγωνισμό.

Ισχυρό αποτύπωμα άφησαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15,6%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» με 14,4% και το «The Chase» με 11,6% συμπλήρωσαν την ομάδα των προγραμμάτων που κράτησαν τη ζώνη σε υψηλά επίπεδα.

Στη μεσαία κατηγορία κινήθηκαν η «Κοροϊδάρα» στον ΣΚΑΪ με 8,0%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 7,7%, το «Cash or Trash» με 7,6% και το «Στούντιο 4» με 7,4%, δείχνοντας σταθερότητα χωρίς όμως να απειλούν την κορυφή.

Πιο χαμηλά, το «Rouk Zouk» με 6,4%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 5,7%, το «5 x 5 Celebrity» με 5,2% και το «Το ’χουμε!» με 4,1% δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των πρωτοπόρων.

Πηγή: tvnea.com