





Ξεκάθαρη εικόνα στη μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αποκαλύψεις» να κατακτούν την πρωτιά με 12,8%, επιβεβαιώνοντας ότι κρατούν σταθερά το πάνω χέρι και αποτελούν το πιο ισχυρό χαρτί της ώρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9,9%, διατηρώντας απόσταση από την κορυφή...

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7,3% και το «Live You» με 5,7%, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν ουσιαστικά στη μάχη των πρώτων θέσεων.

Στα χαμηλά της ζώνης, η εκπομπή «Pop Μαγειρική» περιορίστηκε στο 3,5%.

Πηγή: tvnea.com