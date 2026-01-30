2026-01-30 10:24:29
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης



 Ξεκάθαρη εικόνα στη μεσημεριανή ζώνη, με τις «Αποκαλύψεις» να κατακτούν την πρωτιά με 12,8%, επιβεβαιώνοντας ότι κρατούν σταθερά το πάνω χέρι και αποτελούν το πιο ισχυρό χαρτί της ώρας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9,9%, διατηρώντας απόσταση από την κορυφή...

Πιο πίσω κινήθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 7,3% και το «Live You» με 5,7%, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν ουσιαστικά στη μάχη των πρώτων θέσεων.

Στα χαμηλά της ζώνης, η  εκπομπή «Pop Μαγειρική» περιορίστηκε στο 3,5%.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή – MEGA και OPEN δίνουν τη μάχη των δεκαδικών
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή – Μάχη σώμα με σώμα πίσω της
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» στην κορυφή
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» κυρίαρχο –Σταθερό το Europa League...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
Prime time ζώνη: «Το Σόι σου» κυρίαρχο –Σταθερό το Europa League...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
Θεσσαλονίκη: Αύριο τελευταία ημέρα της έκθεσης ζωγραφικής των σιδηροδρομικών καλλιτεχνών
Νέος γενικός διευθυντής της ΕΡΤ3
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει ρόλο παρουσιαστή - Σε αυτό το κανάλι θα τον δούμε
