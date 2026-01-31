2026-01-31 11:05:40
Φωτογραφία για «Έκπληξη στο πλατό για την Κατερίνα Καραβάτου από Φερεντίνο και Κορδώνη»
 Δύο από τους πιο κοντινούς της φίλους και συνεργάτες έκαναν μια ζεστή έκπληξη στην Κατερίνα Καραβάτου, θέλοντας να της δώσουν καλή τύχη στην πρεμιέρα της.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Γιάννης Κορδώνης εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου (31/1) στο πλατό, ενώ η παρουσιάστρια βρισκόταν στον αέρα, φέρνοντας μαζί τον αγαπημένο της καφέ και μερικές τυρόπιτες, για να γιορτάσουν την πρώτη της μέρα στον ΑΝΤ1 με ένα χαμόγελο και λίγη… γλυκιά ενέργεια.

«Ορίστε, κυρία μου, το πρωινό σας! Χωρίς πρωινό την έχετε τη γυναίκα;», της είπε ο Χρήστος Φερεντίνος, με την ίδια να πέφτει στην αγκαλιά τους σοκαρισμένη.

«Αγάπη μου… εγώ θα τρελαθώ», αρκέστηκε να ψελλίσει η Κατερίνα Καραβάτου, μη μπορώντας να πιστέψει στην έκπληξη των δύο ραδιοφωνικών της συνεργατών.

«Καλή αρχή, σκίσ’ τους!», της είπε με χιούμορ ο Γιάννης Κορδώνης και, αφού συζήτησαν με το πάνελ, αποχώρησαν από το στούντιο με χαμόγελο και θετική διάθεση.

Πηγή: tvnea.com
