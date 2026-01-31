2026-01-31 11:05:41
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px;display:flex;align-items:center} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center;white-space:nowrap;display:flex;justify-content:center;align-items:center} @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
13,7%
Κοινωνία Ώρα MEGA
13,7%
Ώρα Ελλάδος
11,7%
Σήμερα
9,9%
Καλημέρα Ελλάδα
7,2%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Buongiorno
14,2%
Breakfast@Star
11,4%
Super Κατερίνα
11,1%
Το Πρωινό
9,7%
Αταίριαστοι
8,5%
10 Παντού
4,3%
Πρωίαν σε Είδον
3,7%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
12,2%
Αλήθειες με τη Ζήνα
11,0%
Live You
7,6%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4,9%
Pop Μαγειρική
1,4%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
19,2%
Live News
15,6%
Τροχός της Τύχης
12,3%
The Chase
11,9%
Οικογενειακές Ιστορίες
11,7%
Cash or Trash
11,6%
Ρουκ Ζουκ
8,8%
Διαχωρίζω τη θέση μου
6,9%
Ο Έμιρης και ο Κακομοίρης (ΣΚΑΪ)
5,8%
Στούντιο 4
4,2%
5 x 5 Celebrity
4,1%
Καθαρές Κουβέντες
3,8%
Το ’χουμε!
2,3%
PRIME TIME
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι σου V (E)
21,1%
Το Παρά Πέντε (E)
18,5%
Το Παρά Πέντε (E)
15,7%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
15,5%
Κυρά μας η Μαμμή (Alpha)
12,3%
Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται (Star)
9,2%
The Floor
8,8%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (E)
8,3%
Κληρονόμοι (ANT1)
7,7%
Transporter 3 (ANT1)
5,0%
Real View
1,8%
Στην Πίεση
0,8%
LATE NIGHT
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Φως στο Τούνελ
20,0%
Στην Αγκαλιά του Φάνη
5,8%
Ίμια: Στα Πρόθυρα του Πολέμου
3,8%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ