Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha13,7%Κοινωνία Ώρα MEGA13,7%Ώρα Ελλάδος11,7%Σήμερα9,9%Καλημέρα Ελλάδα7,2%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno14,2%Breakfast@Star11,4%Super Κατερίνα11,1%Το Πρωινό9,7%Αταίριαστοι8,5%10 Παντού4,3%Πρωίαν σε Είδον3,7%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις12,2%Αλήθειες με τη Ζήνα11,0%Live You7,6%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4,9%Pop Μαγειρική1,4%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal. IX19,2%Live News15,6%Τροχός της Τύχης12,3%The Chase11,9%Οικογενειακές Ιστορίες11,7%Cash or Trash11,6%Ρουκ Ζουκ8,8%Διαχωρίζω τη θέση μου6,9%Ο Έμιρης και ο Κακομοίρης (ΣΚΑΪ)5,8%Στούντιο 44,2%5 x 5 Celebrity4,1%Καθαρές Κουβέντες3,8%Το 'χουμε!2,3%PRIME TIMEΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου V (E)21,1%Το Παρά Πέντε (E)18,5%Το Παρά Πέντε (E)15,7%Άγιος Έρωτας ΙΙ15,5%Κυρά μας η Μαμμή (Alpha)12,3%Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται (Star)9,2%The Floor8,8%Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (E)8,3%Κληρονόμοι (ANT1)7,7%Transporter 3 (ANT1)5,0%Real View1,8%Στην Πίεση0,8%LATE NIGHTΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Φως στο Τούνελ20,0%Στην Αγκαλιά του Φάνη5,8%Ίμια: Στα Πρόθυρα του Πολέμου3,8%Πηγή: tvnea.com