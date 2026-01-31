2026-01-31 11:05:41
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha  

13,7%

Κοινωνία Ώρα MEGA 

13,7%

Ώρα Ελλάδος

11,7%

Σήμερα

9,9%

Καλημέρα Ελλάδα

7,2%

ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

14,2%

Breakfast@Star 

11,4%

Super Κατερίνα 

11,1%

Το Πρωινό

9,7%

Αταίριαστοι

8,5%

10 Παντού

4,3%

Πρωίαν σε Είδον

3,7%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

12,2%

Αλήθειες με τη Ζήνα

11,0%

Live You

7,6%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4,9%

Pop Μαγειρική

1,4%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal
. IX

19,2%

Live News

15,6%

Τροχός της Τύχης

12,3%

The Chase

11,9%

Οικογενειακές Ιστορίες

11,7%

Cash or Trash

11,6%

Ρουκ Ζουκ

8,8%

Διαχωρίζω τη θέση μου

6,9%

Ο Έμιρης και ο Κακομοίρης (ΣΚΑΪ)

5,8%

Στούντιο 4

4,2%

5 x 5 Celebrity

4,1%

Καθαρές Κουβέντες

3,8%

Το ’χουμε!

2,3%

PRIME TIME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Το Σόι σου V (E)

21,1%

Το Παρά Πέντε (E)

18,5%

Το Παρά Πέντε (E)

15,7%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

15,5%

Κυρά μας η Μαμμή (Alpha)

12,3%

Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται (Star)

9,2%

The Floor

8,8%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (E)

8,3%

Κληρονόμοι (ANT1)

7,7%

Transporter 3 (ANT1)

5,0%

Real View

1,8%

Στην Πίεση

0,8%

LATE NIGHT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Φως στο Τούνελ

20,0%

Στην Αγκαλιά του Φάνη

5,8%

Ίμια: Στα Πρόθυρα του Πολέμου

3,8%

Πηγή: tvnea.com
