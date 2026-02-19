2026-02-19 11:19:54
Στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal» (18,1%), διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα, αν και με μικρότερη απόσταση σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Πολύ κοντά ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (16,4%), ενώ το «Live News» (13,7%) και το «The Chase» (13,4%) διαμόρφωσαν ένα δυνατό μπλοκ υψηλών επιδόσεων πίσω από την κορυφή.

Ανταγωνιστική παρουσία κατέγραψε και ο «Τροχός της Τύχης» (11,9%), ενώ το «Cash or Trash» (9,4%), το «Ρουκ Ζουκ» (8,4%) και το «Beat My Guest» (8,1%) που ανέβηκε αισθητά.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (7,3%) και το «Στούντιο 4» (6,2%), ενώ το «5 x 5» (3,8%), οι «Καθαρές Κουβέντες» (3,2%), το «Το ’Χουμε!» (3,0%) και ο «Ο Ατσίδας» στο ΣΚΑΙ (2,8%) συμπλήρωσαν την κατάταξη.



Πηγή: tvnea.com
